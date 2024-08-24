Antalya'nın Akseki ilçesinde, 25 yıldır Toros Dağları'ndan çeşitli bitkiler toplayıp şifa yağı üreten Abdullah Güven, 35 farklı bitkiden yağ çıkarıyor ve Türkiye genelinde sipariş alıyor.

25 Yıl süren şifa yolculuğu

Abdullah Güven, 25 yıl önce ilkel yöntemlerle kekik yağı üretmeye başladı. Bugün, kekikten menengiç ve okaliptüse kadar 35 çeşit bitkiden yağ çıkararak şifa dağıtıyor. Toros Dağları'ndaki 800 ila 1800 metre yükseklikteki bölgelerden bitkileri toplayan Güven, her yıl yaz aylarında bu zorlu işi gerçekleştiriyor.

Yağ çıkarma süreci

Güven, bitkileri topladıktan sonra gelişmiş yöntemlerle kazanda yağ çıkarıyor. Kazanlarda 100 kilogram bitkiden bir litre yağ elde ediliyor. Bu işlem sabahın erken saatlerinde başlıyor ve yaklaşık 8 saat sürüyor. Çıkardığı yağları köylülerden topladığı bitkilerle zenginleştiriyor.

35 Çeşit yağ ve sağlık faydaları

Güven, kekikten lavantaya kadar geniş bir yağ yelpazesi sunuyor. Kekik yağı üşütmelere, lavanta yağı uykusuzluk sorunlarına, nane yağı ise bulantılara iyi geliyor. Her bitkinin kendine özgü sağlık yararları bulunuyor. Güven, doğal yağların halk tarafından rağbet gördüğünü belirtiyor.

Akseki kekiklerinin kalitesi

Akseki'de yetişen kekiklerin kalitesi, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oktay Yeğen tarafından yapılan çalışmalarla kanıtlandı. Güven, bölgenin kekik ve diğer bitkilerinin aromalarının oldukça etkileyici olduğunu ifade ediyor.