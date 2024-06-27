"Bu Dünya Hepimizin" temasıyla gerçekleştirilecek olan festival, birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla zenginleşecek.

İsmail Uygur Kültür Merkezi açık alanında cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak olan festivalde, Ege Orman Vakfı, Tema Vakfı İzmir İl Temsilciliği, ÇYDD, Yaşa Çocuk Derneği gibi çevre ve hayvan hakları alanında faaliyet gösteren 40'tan fazla kurum yer alacak. Festival, atölye çalışmaları, güzellik ve yetenek yarışmaları, müzik ve dans gösterileri ile renklenecek.

Ana sponsorluğunu Bambi Yatak'ın üstlendiği festivalde, Düzdaş Gıda, Özerdem Mensucat, Gazi Veteriner Polikliniği gibi firmalar da destek sağlıyor. Ayrıca Hermos Gıda, festival boyunca dağıtılacak 3 ton mama desteğiyle etkinliğe katkıda bulunacak.

TorPatiFest'in programı, çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler ve performans gösterileri ile dolu. Psikolog ve Hayvan Davranış Uzmanı Özlem Sena Depecik'in söyleşi etkinliği, İzmir Down Sendromu Derneği'nin dans gösterisi ve HAK-TİM & ANDA İzmir'in performansı programın önemli noktaları arasında yer alıyor.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, festivalin amacını "Farkındalık yaratmak, dayanışmayı büyütmek" olarak belirterek tüm vatandaşları festivalde bir araya gelmeye davet etti.