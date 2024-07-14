Erzurum'da sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde biri bebek, beş Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklendi. Araçtaki üç kişi kendi imkânlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden altı kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı, sekiz aylık bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde biri bebek beş Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafifi ticari araç, Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum- Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

Araçtaki üç kişi kendi imkânları ile kurtulurken, anne ile 8 aylık oğlu ise suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden altı kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Tortum Çayı'na yuvarlanan hafif ticari araç, olay yerine getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

50 kişi bebeği arıyor

Tortum Çayı'nda kaybolan sekiz aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un yanı sıra Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibinden oluşan yaklaşık 50 kişi, bebeği bulmak için çalışıyor.

Ekipler, sağanak sebebiyle debisi yükselen çayda kovukları da kontrol ediyor.

Bu arada Erzurum Valiliği, arama çalışmalarının devam ettiği Tortum ilçesi ile Aşkale, Pazaryolu, İspir, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerinde sağanak uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında, bugün öğle saatlerinde Erzurum'un kuzeyi ile doğusu için sarı kod uyarısı verildiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.