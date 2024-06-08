İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Dramatik kaza: Otomobil alev aldı, torun güvende!

Karabük'te, YKS sınavına torununu götüren Recep Fırıncı'nın yaşadığı korkunç kaza herkesi derinden etkiledi. Torununu Karabük Üniversitesi'ne sınavına yetiştiren Fırıncı, aracını park ederken yakıt kaçağı fark etti. Aniden alev alan otomobili durdurarak kendini dışarı attı.

Üniversite güvenliklerinin müdahalesine rağmen alevler hızla yayıldı. Yangın, Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları arasında teselli: "Elimizden geleni yaptık"

Olay yerine gelen genç araç sahibi, yanmış aracını görünce büyük bir üzüntü yaşadı. İtfaiye erinin teselli etmeye çalışması, yaşanan dramın boyutunu gözler önüne serdi. Herkesin yüreğini dağlayan bu olay, yakıt kaçağı gibi dikkat edilmesi gereken konuların önemini bir kez daha vurguladı.

