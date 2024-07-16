İSTANBUL (AA) - Toyota, otomobil tutkunları tarafından büyük ilgi gören Goodwood Hız Festivali'nde yeni modellerini tanıttı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, İngiltere'nin tarihi Goodwood Evi'nin arazisinde her yıl düzenlenen otomotiv etkinliğinde, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejisinin araçlarına nasıl entegre edildiğini sergiledi.

Toyota'nın gösteri sürüşlerinde, markanın motorsporları yıldızlarına ünlü isimler de eşlik etti.

Ünlü sinema oyuncusu ve otomobil tutkunu Rowan Atkinson, Goodwood'un tırmanma parkurunda Avrupa'da üretilen ilk hidrojen yakıtlı GR Yaris'in direksiyonuna geçerken, Motorsports UK ve ileri teknoloji şirketi Prodrive'ın Başkanı David Richards da Atkinson'a yolcu koltuğunda eşlik etti.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı'ndan 8 kez Dünya Şampiyonu olan Sebastien Ogier, son şampiyon Kalle Rovanpera ve pilot Elfyn Evans da Goodwood Hız Festivali'nde yer aldı. Ralli sürücüleri, GR YARIS Rally1 Hybrid ve bu sezon ilk kez yarışan yeni Rally2 WRC araçlarını tanıttılar.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı'nın kaptanı Jari-Matti Latvala, yeni GR Yaris'in iki özel versiyonunun anahtarlarını Ogier ve Rovanpera'ya teslim etti. Toyota Başkanı Akio Toyoda ise takıma şampiyonluk kazandıran sürücülere katkılarından dolayı teşekkür eden video mesaj yayınladı.

GR Yaris'in Ogier Edition ve Rovanpera Edition modelleri, sınırlı sayıda üretilecek olup, tasarımı ve sürüş karakteristiği açısından Ogier ve Rovanpera'nın kişisel tarzlarına göre özel olarak geliştirildi.

Toyota GR DKR Hilux Evo T1U yarış aracı da Toyota Gazoo Racing takımından Seth Quintero, Dennis Zenz ve Armand Monleon'un pilotajında Goodwood’un tepe tırmanışı, ralli etabı ve arazi parkurlarında yeteneklerini sergiledi.

Etkinlikte, Toyota'nın tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli teknolojilerine sahip araçları da sergilendi.

Toyota liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından geliştirilen pick-up Hilux'ın yeni versiyonu hidrojen yakıtlı Toyota Hilux prototipi ile İngiltere'de üretilen ve tam hibritin avantajlarını ticari araç pazarına taşıyan Corolla Commercial bu araçlar arasında yer aldı.