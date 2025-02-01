Toyota, motor sporlarındaki başarılarını yansıtan yeni modelini Türkiye’de satışa sundu: RAV4 GR SPORT. Bu özel versiyon, markanın TOYOTAGAZOO Racing departmanının şampiyonluklarıyla ilham alarak tasarlandı ve tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. ABD’de en çok satan model olma unvanına sahip olan RAV4, Avrupa’da da birçok ülkede popülerliğini sürdürüyor. İşte bu modelin öne çıkan özellikleri:

Şık ve sportif tasarım

RAV4 GR SPORT, kendine özgü sportif tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor. G-mesh desenli siyah ön ızgara, belirgin sis farı çerçeveleri ve GR logoları aracın dinamik ve şık kimliğini vurguluyor. İç mekanda ise ısıtmalı deri direksiyon, siyah süet ve deri karışımı spor koltuklar, koyu gri metal detaylar ve gümüş dikişler gibi unsurlar aracın sofistike havasını pekiştiriyor.

Gelişmiş donanım özellikleri

RAV4 GR SPORT, ileri teknoloji özellikleriyle donatılmış. 12.3 inç dijital gösterge ekranı, 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi, Panoramik Görüntü Monitörü, dijital kameralı iç dikiz aynası ve kablosuz şarj ünitesi gibi modern donanımlar sunuluyor. Ayrıca, 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi ve hafızalı sürücü koltuğu gibi premium özelliklerle konfor da ön planda tutulmuş.

Yüksek performans ve verimlilik

Performans açısından da oldukça iddialı olan RAV4 GR SPORT, 2.5 litrelik hibrit motoruyla 220 beygir güç üretiyor. Bu güç, 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlamasına olanak tanıyor. Araç, 5.9 lt/100 km ortalama tüketim ve 133 g/km CO2 emisyonu ile yüksek verimlilik sunuyor. Ayrıca akıllı dört tekerlekten çekiş (AWD-i) sistemi, RAV4’ün hem yol hem de arazi şartlarında üstün performans sergilemesini sağlıyor.

GR SPORT, Toyota'nın yarış tecrübelerinden faydalanarak geliştirilmiş süspansiyonlarla donatılmış. Sertleştirilmiş ön ve arka helezon yayları ve ayarlanabilir amortisörler ile daha çevik ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuluyor. Bu özellikler, sürücüsüne üstün kontrol ve konfor sağlıyor.

Çeşitli renk seçenekleri

RAV4 GR SPORT, estetik açıdan da cazip seçenekler sunuyor. Galaksi Beyazı, Gümüş Metalik Gri, Metalik Gri ve Safir Mavi renk seçenekleriyle kişisel zevklere hitap ediyor. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, hem estetik hem de işlevsel olarak aracın güçlü duruşunu tamamlıyor.

Toyota'nın en yeni ve sportif SUV modeli RAV4 GR SPORT, tasarım, performans ve verimlilik açısından sunduğu özelliklerle Türkiye’de dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Hem şehir içi sürüşlerde hem de zorlu arazi koşullarında etkileyici performans sergileyen bu model, Toyota'nın SUV sınıfındaki iddialı girişimi olarak öne çıkıyor.