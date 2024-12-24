Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Antalya sınırları içinde yer alan petrol arama sahasını genişletti.

Mevcut 31 bin 201 hektarlık arama sahasına 31 bin 152 hektarlık yeni bir alan eklenerek, toplam petrol arama alanı 62 bin 353 hektara çıkarıldı.

Hedef: Hidrokarbon potansiyelini peğerlendirmek

Antalya’da genişletilen bu petrol arama sahasıyla TPAO, bölgenin hidrokarbon rezervlerini keşfetmeyi ve Türkiye’nin enerji kaynaklarını artırmayı hedefliyor. Yeni eklenen alanla birlikte arama çalışmalarının daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Enerji bağımsızlığı için stratejik adım

TPAO’nun Antalya’da yürüttüğü arama çalışmaları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Akdeniz’de yapılan keşifler, ülkenin petrol ve doğal gaz rezervlerini artırma hedefini destekliyor.

Resmi açıklama ve gelecek planları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, eklenen yeni alanın teknik analizlerinin ve saha çalışmalarının hızla başlayacağını belirtti. Çalışmaların sonuçlarına göre bölgenin hidrokarbon potansiyeliyle ilgili detayların paylaşılacağı ifade edildi.