Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sürücüsü Güngör Pul (58), “Aracı park edip, eve çıktım. Büyük bir gürültü duydum; 2 dakikayla hayatta kaldım” dedi.

Heyelanın detayları

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Nefsipulathane Mahallesi, Yığçıoğlu Sokak’ta bulunan İlke sitesinin beton duvarını yıktı. Duvar, park halindeki Güngör Pul’a ait HAM EE 61 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Heyelanda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve güvenlik tedbirleri alındı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Güngör Pul’un aracını park ettiği, ardından bir kadının site bahçesinde temizlik yaptığı ve kısa süre sonra su sızan duvarın aniden yıkıldığı görüldü.

Güngör Pul’un açıklamaları

Almanya’dan memleketine izne gelen Güngör Pul, “Aracımı park edip eve doğru gidiyordum. 2 dakika sonra büyük bir gürültü duydum. Dönüp baktığımda duvar aracın üzerine yıkılmıştı. Orada bir kadın vardı ona bir şey oldu diye korktum. Neyse ki o kadın oradan uzaklaşmış. Şükür can kaybı yaşamadık” dedi.

Site yöneticisinin açıklamaları

Site yöneticisi Halil Seyis, heyelan sonrası site çevresindeki diğer çatlakların onarılacağını belirtti. “Yağmurdan dolayı Akçaabat’tan buraya geldim. Baktığımda herhangi bir şey yoktu. Arabamı binanın arka tarafına çektim. Duvarın üstünde su biriktiğini fark ettim. Binaya yukarıdan bakmak için giderken arkamdan çatır çatır sesler geldi; geriye dönüp baktığımda duvar yıkılmıştı” dedi.