Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon'da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara da ilgi gösteriyor. Yaz sezonu hareketliliğinin sürdüğü kentte günlük sayısı 35'e çıkartılan 'charter' uçak seferleriyle Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden günlük 4 bin 500 turist geliyor. Kentin nüfusu turizm göçüyle artarken otel, pansiyon, bungalov evlerle araç kiralama ve tur acentelerinde tam kapasite hizmet sunuluyor. Fahiş fiyat uygulamaları ile gündeme gelen kentte denetimler de sıklaştırılırken, turizmin 12 aya yayılması için çalışmalar yapılıyor.





'12 FARKLI ÜLKE, 24 AYRI NOKTADAN 35 UÇAK SEFERİ'





Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin 2023 turizm sezonuna güzel başladığını belirterek, "Trabzon, yoğun bir turizm sezonu geçiriyor. Özellikle Körfez ülkelerimizden 12 farklı ülke 24 ayrı noktadan şu an günlük ortalama 30-35 arası uçak seferi yapılıyor. Dış hatlar terminalimize günlük giren uçak sayımız 30-35 arası ve ortalamada 4 bin 500 civarında her gün giriş oluyor. Tabii bunun dışında ülkemizin farklı yerlerinden yine Trabzon'a, özellikle İstanbul aktarmalı, günlük bize 25 civarında uçak geliyor. Bunların da belli bir kısmını da yine bizim turistlerimiz oluşturuyor. Bu yıl özellikle bayramdan sonra ilimize ciddi bir turist gelişi oldu. Geçen yılla kıyasladığımızda haziran ayı için söylüyorum bunu, sadece neredeyse yüzde 90 civarında bir artış var" dedi.



'FAHİŞ FİYAT UYGULAMASINDAN KAÇINMAMIZ GEREKİYOR'



Fahiş fiyat uygulamalarıyla gündeme gelen kentte denetimlerin sıklaştırıldığını aktaran Vali Ustaoğlu, "Böyle güzel bir dönem geçiren Trabzon'umuzun, buna yönelik bizim de tüm sektörler itibarıyla gelen misafirlerimizi, turistlerimizi iyi bir şekilde ağırlamamız da bir o kadar önem arz ediyor. Başta hizmet standardı ve kalitesiyle ve özellikle fiyatlar noktasında kamuoyuna yansıyan fahiş fiyat uygulamasından artık kaçınmamız gerekiyor. Yani bu noktada, bu kırılgan olan böyle bir sektörün ve Trabzon'umuzda uzun süre kalıcı olması bizler için çok önemli. Özellikle farklı fiyat uygulaması, fahiş fiyat uygulaması ki şu an denetim komisyonlarımız sahada ve yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz ve kesinlikle üzerine de gideceğiz" diye konuştu.



TURİZM RAKAMLARINDA ARTIŞ



Turizm rakamlarına dikkat çeken Vali Ustaoğlu, "Geçen yılla bu yıl arasında turizm sezonumuzda ve gelen turistler anlamında gerçekten şu an ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Geçen yıl biz 2022 yılında toplam 1 yıl boyunca 2 bin 695 yani kısaca 2 bin 700 dış hatlardan gelen uçak seferimiz oldu. Bu yıl sadece 16 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında planlaması yapılmış sefer sayısı 3 bin 950 civarında. Yani bu bile, baktığımızda geçen yılla bu yıl arasında neredeyse yüzde 60-70'i bulan artış var. Bizim artık esnafımızın, vatandaşlarımızın buna hazırlıklı olması lazım" dedi.