TRABZON (AA) - Trabzon Gazeteciler Cemiyetince (TGC) düzenlenen "2023 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Vali Aziz Yıldırım, bir restoranın bahçesinde düzenlenen törende, gazeteciliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciler ve medyanın toplumu aydınlatan bir rol üstlendiğine işaret eden Yıldırım, "Marifet iltifata tabidir. Onun için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Yıldırım, yarışmayı düzenleyen ve geleneksel hale getiren Trabzon Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder ve sonraki yıllarda da işlerini en iyi şekilde yapan arkadaşlarımız bu plaketleri almaya mazhar olurlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına verilen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nü, Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı İhsan Öksüz'e takdim etti.

Jüri özel ödülünü ise TGC Başkanı Ersen Küçük, Trabzon şehrine Basın Müzesi'ni kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e verdi.

Törende, "haber fotoğrafı" dalında "Uçurumun Kenarında" adlı fotoğrafıyla ödüle layık görülen Anadolu Ajansı (AA) kıdemli foto muhabiri Hakan Burak Altunöz ile "spor haberi görüntü" dalında "Yürüyemezsin denilse de ayağa kalktı, masa tenisinde final hedefi koydu" adlı görüntüsüyle ödül kazanan AA kameramanı Hasan Taşcan'a da plaketleri verildi.

Yarışmada eserleri ödüle layık görülen basın mensupları şu isimlerden oluştu:

Haber ödülü: Selçuk Başar (DHA)

Haber görüntü: Bekir Koca (İHA)

Spor haberi görüntü: Hasan Taşcan (AA)

Haber fotoğrafı: Hakan Burak Altunöz (AA)

Spor fotoğrafı: Nurgül Günaydın (Taka Gazetesi)

Köşe yazısı: Yahya Ataman (Taka Gazetesi)

Röportaj: Ali Osman Yürük (Kuzey Ekspres Gazetesi)

Röportaj: Hatice Üneş Aksoy (Günebakış Gazetesi)

Mizanpaj: Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi)

Mizanpaj: Enes Aydın (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)