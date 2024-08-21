Trabzon'un Hayrat ilçesinde, 809 yıllık Doğanmahalle Camii'nin korunması amacıyla alınan radikal bir karar dikkat çekti. Cami çevresindeki ağaçlar, hem caminin hem de çevresindeki mezarların zarar görmesine neden olduğundan, mahalle halkı tarafından kesildi.

Tarihi camiyi koruma çabası

Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi'nde bulunan ve 1215 yılına tarihlenen Doğanmahalle Camii, son zamanlarda çatısındaki ve minaresindeki deformasyonlar nedeniyle risk altındaydı. Ayrıca, çevresindeki ağaçların mezarlara ve camiye zarar verdiği belirtiliyordu. Mahalle halkı, camiyi korumak için bu ağaçları kesme kararı aldı.

Mahalle halkının ortak kararı

Mahalle muhtarı Muhammet Mustafa Kurulay, caminin tarihi önemine dikkat çekerek, ağaçların 15-20 yıl önce dikildiğini, bu durumun camiyi ve mezarları olumsuz etkilediğini belirtti. Kurulay, “Ağaçlar elektrik tellerine kadar uzanıyordu ve camiyi çürütüyordu. Kaymakamlığa resmi müracaat yaparak gerekli izinleri aldık. Bu karar, mahalle halkının ortak isteğiyle alındı ve hiçbir kanunsuz işlem yapılmadı” dedi.

Caminin tarihi ve yeniden yapım süreci

Kurulay, caminin tarihî önemine vurgu yaparak, “Cami bu yörede ilk cuma namazının kılındığı yerdir. Çatısını yeniledik ancak ağaçların neden olduğu yosunlanma ve diğer zararlar nedeniyle bu kararı aldık. Devletin izniyle yapılan bu işlemin doğru olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mezarlar ve görünürlük sorunları

Caminin çevresindeki ağaçlar, hem caminin hem de mezarların görünümünü engelliyordu. Mahalle halkı, ağaçların köklerinin mezarlara zarar verdiğini ve camiyi yukarıdan ve aşağıdan görünmez hale getirdiğini belirtti. Mustafa Çolakoğlu, “Bu karar ortak alındı ve resmi yazılarla desteklendi. Cami bu ağaçlar nedeniyle hem yukarıdan hem de aşağıdan görünmüyordu” dedi.