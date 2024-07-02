TRABZON (AA) - Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin düzenlediği "12. Uluslararası Sanatçı Buluşması" kapsamında 14 ülkeden sanatçılar Trabzon'da buluştu.

Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Gürcistan, İran, Arnavutluk, Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi, Bulgaristan, Ürdün, Pakistan, Gana, Afganistan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Irak'tan sanatçılar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünya Sanatçıları Gözüyle Trabzon" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Sanatçılar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan alanda, Trabzon'da gezip gördükleri tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra hayal ettikleri barışı resmetti.

Dernek Başkanı Şükran Üst, AA muhabirine, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Sanat Buluşması kapsamında farklı ülkelerden sanatçıların Trabzon'da buluştuğunu söyledi.

Sanatçıların yaptıkları eserleri yarın Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde sergileyeceğini belirten Üst, "Etkinlik kapsamında sanatçılarımızla 5 günlük program yaptık. Şehir merkezinin tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra Uzungöl ile Sümela Manastırı'nı da gezeceğiz. Bugün de yaptıkları eserleriyle Trabzon'u yorumluyorlar, halkın içinde sanatlarını icra ediyorlar." diye konuştu.

Üst, sanatın kültürler arası diyaloğun gelişmesine katlı sağladığını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesine teşekkür etti.

Bahreyn'den gelen Fatima El-Mualla ise Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarının oldukça etkileyici olduğunu dile getirerek, resmini tüm dünyada ve Gazze'de barışı hayal ederek yaptığını aktardı.

Iraklı Fatima Alobaidi da 10. kez etkinliğe katıldığını belirterek, farklı ülkelerden sanatçıların fırçalarıyla dünyaya barış mesajı verdiğini kaydetti.