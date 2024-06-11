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Otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.

Suya batan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.

A.A'nın (43) kullandığı otomobil, Söğütlü Mahallesi sahilinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak denize düştü.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize düşen otomobil in sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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