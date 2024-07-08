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Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçedeki evinden dün akşam 61 AHK 940 plakalı otomobili ile ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın (19) geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı.

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