Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dilencilere yönelik denetimlerine devam ediyor. 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde yakalanan 25 dilencinin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL'ye kanunlar çerçevesinde el konuldu. Her bir dilenciye idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Dilencilerin profili

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı dilencilerin il dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığını, bazılarının ise Akçaabat'ta ikamet eden ve dilenmeyi meslek haline getiren ailelerden oluştuğunu belirtti. Vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiği vurgulandı.

Belediye Başkanı'nın açıklamaları

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşlara önemli görevler düştüğünü belirterek şunları söyledi: "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce işlek sokak ve caddelerden toplanan dilencilerin üzerlerinde çıkan paralara el konulup, Kabahatler Kanununa göre gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu şahıslara para verilmemesini istiyoruz. Para verildiği sürece dilenciliğe ve duygu istismarına devam ediyorlar. Hatta bu işi meslek olarak benimseyip ailecek yapıyorlar. Vatandaşlarımızın bu tür haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere itibar etmemelerini, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne şikayette bulunmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yaşam sürmeleri için denetimlerimizin aralıksız devam edeceğini belirtmek isterim. Yaptığımız hummalı çalışmalar neticesinde civar il ve ilçelere oranla Akçaabat'ımızda dilenci sayısının çok az olduğunu da vurgulamak isterim."