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Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Müftüsü Selami Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada Filistin bayrağı açan grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından dağıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

TRABZON (AA) - Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü bu hafta da gerçekleştirildi.

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