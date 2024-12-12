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Olay, bugün saat 15.45 sıralarında meydana geldi. İnşaat iskelesinin çökmesiyle 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, bir işçinin çöken iskelenin altında kaldığı düşünülerek İtfaiye ve AFAD ekipleri bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trabzon ’un Ortahisar ilçesinde, Deliklitaş Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Çöken iskelenin altında bir işçinin kaldığı iddiaları üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

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