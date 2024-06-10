Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in talimatı doğrultusunda Kaşüstü Mahallesi’nde kavşak düzenleme çalışması başlatıldı. Yapılan uygulama ile bölgedeki trafik yoğunluğu azaltılarak olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yomra İlçesi Kaşüstü Mahallesi’nde nüfusun yoğun olduğu bölgede trafik sorununu en aza indirmek için harekete geçti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in talimatı doğrultusunda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde kavşak düzenleme çalışması başlattı. Yapılan çalışma ile trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi hedeflenirken, meydana gelebilecek olası trafik kazalarının da önlenmesi amaçlanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yomra ilçemizin Kaşüstü Mahallesi, nüfus yoğunluğunun ve trafik akışının en fazla olduğu alanlardan biri. Yaptığımız çalışmayla bölgede oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmeyi ve trafik akışı hızlandırmayı hedefliyoruz. Temel amacımız, bu bölgedeki vatandaşlarımızın yol güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını önlemektir. Vatandaşlarımızın ulaşım standartlarını yükseltmek, konforlu ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak en büyük önceliğimiz. Bu tür kavşak düzenleme çalışmalarını gerekli gördüğümüz, yoğunluk oluşan bütün noktalarda devam ettireceğiz. Ekiplerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız burada asla sorun yaşamasını istemiyoruz. Bütün tedbirlerimizi bu doğrulta alıyoruz ve çalışıyoruz. 18 ilçemizde her vatandaşımızın yanında olacağız, her mahallemizde Büyükşehir Belediyemizin izi olacak” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Kaşüstü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e ve ekiplere çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, çalışmanın yapıldığı kavşakta hem yürümenin hem de araç kullanmanın çok zor olduğunu, bundan dolayı yapılan çalışmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladılar.