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Karşılaşmanın ardından taraftarlar, alanda kolbastı ve horon oynayarak son 16 turuna kalmanın sevincini doyasıya yaşadı.

Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı

Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

TRABZON (AA) - Trabzon'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası ( EURO 2024 ) F Grubu son müsabakasında Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

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