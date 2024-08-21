Trabzon'un Of ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl artan yılan görme vakalarına bir yenisi eklendi. Yemişalan Mahallesi'nde fındık toplayan Önder Yılmaz Bilgin, evinin yakınındaki fındık bahçesinde karşılaştığı yılanı cep telefonuyla görüntüledi.

Yılanla oynanan tehlikeli oyun

Fındık topladığı sırada bir yılan gören Önder Yılmaz Bilgin, şaşkınlığını gizleyemeyerek o anları kaydetmeye başladı. Görüntülerde Bilgin'in elindeki çubukla yılanla bir süre oyun oynadığı, yılanın ise saldırgan bir pozisyonda olduğu dikkat çekti. Bu tehlikeli etkileşim, yılanın saldırgan davranışlarıyla öne çıktı.

"Ezana saygıdan salıverdim"

Bilgin, “Normalde yılan gördüğümde öldürürdüm. Ancak akşam ezanı okunduğu için ezana saygıdan dolayı yılanı tekrar doğaya saldım. İlk defa böyle bir yılanı evimin yakınlarında gördüm ve biraz saldırgandı,” şeklinde konuştu. Yılanın saldırgan davranışlarına rağmen Bilgin’in, dini inançlarına ve çevreye saygı göstererek onu salıvermesi dikkat çekti.

Yılan görüntüleri sosyal medyada ilgi görüyor

Bilgin’in çektiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak ilgi topladı. Karadeniz Bölgesi’nde yılan vakalarının artışı, bölge halkını tedirgin ederken, bu tür karşılaşmaların nasıl başa çıkılacağı konusunda bilinçlendirme ihtiyacını da gündeme getirdi.