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TRABZON (AA) - Trabzon'da yapımı tamamlanan "Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi", 21 Kasım'da törenle açılacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde inşa edilen Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek, Türkiye'nin ise ikinci uzay temalı bilim merkezinin inşasının tamamlandığı belirtildi.

Pazarkapı mevkisinde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan merkezde, astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 5 alanda atölyenin öğrencilere hizmet vereceği, ayrıca bünyesinde dene-yap atölyesi de bulunacak merkezde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama gibi eğitimlerin de sağlanacağı vurgulandı.

Merkezde, 80 kişilik oturma kapasiteli, 12 metrelik kubbe çapına sahip planetaryum bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri, özel bir projeksiyon sistemi yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryumda çeşitli yaş gruplarındaki çocuklara uzay havacılık konusunda filmler gösterilecek olup ayrıca eğitimler de düzenlenecek. Merkezde, teknoloji, temel bilimler, enerji, uzay ve havacılık temalarına sahip, etkileşimli dört temadan oluşan sergi alanında, 42 sergi bulunmaktadır. Bilim merkezinde bulunan etkileşimli sergiler ile ziyaretçilerin bilimsel olguları deneyerek tecrübe etmeleri sağlanacak. Bilgiyi klasik yöntemlerle aktarmak yerine görsel, işitsel ve duyulara hitap eden etkileşimli sergiler, bilgisayar programları, mekanik ve elektronik düzeneklerle bilimsel gerçekler ziyaretçilerle buluşturulacak."

Açıklamada, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, babası Özdemir Bayraktar'ın adını taşıyan bilim merkezinin açılışında hemşehrileri ve gençlerle bir araya geleceği de aktarıldı.

- Projeye, milli teknoloji hamlesi idealinin mimarlarından Özdemir Bayraktar'ın ismi verildi

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da ifadelerine yer verildi.

Zorluoğlu, Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirdikleri ve bölgede örneği olmayan projenin açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, "Bilim Merkezi ve Planetaryum, bilhassa öğrencilerimiz için çok kıymetli bir proje. Şu anda son dokunuşları yapıyoruz. Proje ile Trabzon'un sadece bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bilim ve teknolojiyi üreten bir şehir haline gelmesini hedeflemekteyiz. Trabzon insanı esasında mucittir. Biz de bu çerçevede çocuklarımızın icat çıkarmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesine, milli teknoloji hamlesi idealinin mimarlarından, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ismini verdiklerine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bilim merkezinin işletme modelini ve koordinasyonunu da sayın Selçuk Bayraktar'ın başkanı olduğu T3 Vakfı yapacak. Bir koordinatör atayacaklar ve tüm müfredatı onların belirlediği sistem içerisinde yürüteceğiz. Trabzon için çok önemli bir kazanım olan projenin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda gençlerimizin idol olarak gördüğü sayın Selçuk Bayraktar'ın teşrifiyle yapılacaktır. Açılıştan itibaren kurulmuş olan 32 adet standı 2 gün boyunca ziyaretçilerimiz gezebilecekler. Trabzonlu hemşehrilerimizi açılışa davet ediyoruz."