Rüzgar ve yağışın etkisiyle bazı ilçelerde ağaçlar yola devrildi

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, şehir merkezinde yolları göle çevirirken, yüksek kesimli ilçelerde heyelanlar meydana geldi. Rüzgar ve yağışın etkisiyle bazı ilçelerde ağaçlar yola devrildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde yaşanan su taşkınları ve heyelanlara müdahale ederek, iş makineleriyle temizlik çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün başlayan ve bugün sabahın erken saatlerine kadar devam eden şiddetli yağışın getirdiği su baskınları ve heyelanlara karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ ekiplerimiz hazır beklediler. İlçelerimizden gelen ihbarlar üzerine anında müdahalelerde bulunuldu. Ekiplerimizin çalışmaları yaşanan olumsuz etkileri minimize ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemiştir. Devam eden yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale için tüm birimlerimiz hazır beklemektedir," denildi.

Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor

Ekipler, şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve heyelanlarla mücadele etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. İş makineleriyle yürütülen temizlik çalışmaları, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen durumları minimize etmeye yönelik olarak devam ediyor.