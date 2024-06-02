Bunlar da ilginizi çekebilir

Mansiyon ödüllerini, insansız deniz araçları üniversite kategorisinde CREATINY AUV takımı, insansız hava araçları lise kategorisinde HIRÇIN DALGA takımı ve insansız kara araçları ortaokul kategorisinde ALTIN KARTALLAR takımı kazandı.

İnsansız kara araçları kategorisinde ise TEKNO GLADYATÖRLER takımı birinci olurken, FIRTINA takımı ikinciliği elde etti.

Bu kapsamda da İnsansız deniz araçları kategorisinde SİDA takımı birinci, AKINCILAR-S takımı ikinci oldu.

Festivalin sonucunda da ödül töreni düzenlendi.

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

İki gün süren festivalde, öğrencilerin projeleri sergilenirken, konser ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "TTFEST ile Hedef Geleceğimiz" mottosuyla düzenlenen " Trabzon Teknoloji Festivali "nde 147 proje, 5 farklı alanda yarıştı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.