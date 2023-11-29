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İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, 27 Kasım'da, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan, Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmaları gün boyunca sürdü.

Aramaların üçüncü günündeki faaliyetlerde, Trabzon ve Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Jandarma Arama Kurtarma, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü, Sürmene Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 27'si dalgıç 90 personel görev aldı.

Helikopter, gemi, 2 bot, 15 araç, 2 sonar cihazı ve dronla destek verilen aramaları, Aşık ve Korkmaz'ın aileleri sahilde takip etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri de çalışmalara katkı sağladı.

Öte yandan AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, bölgede ekiplerin çalışmalarını takip etti, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı'dan bilgi aldı.

Ekipler, Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'ı arama çalışmalarına yarın sabah devam edecek.