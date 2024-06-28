TRABZON (AA) - Trabzon'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için İran'ın Trabzon Başkonsolosluğunda sandık başına gitti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Başkonsoloslukta sandık kuruldu.

İranlılar, burada işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Başkonsolos Naser Mohebati, AA muhabirine, Trabzon'daki İranlıların 18.00'e kadar oy kullanabileceğini, yoğunluk olması halinde sürenin uzatılabileceğini söyledi.

Seçime katılımın fazla olduğunu, yaklaşık 100 kişinin oy kullandığını belirten Mohebati, 18 yaşını doldurmuş İranlıların pasaport ya da kimlikleriyle gelip oy kullanabileceklerini kaydetti.

Oyunu kullanan Mıne Zolnorian ise "Tatil için gelmiştik, İran'ı yalnız bırakmadık. Vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.

Trabzon'da yaşayan Masoumeh Mansori de "İran Başkonsolosluğu Trabzon'da güzel bir alan açtı bizim için. Her vatandaşın görevi olduğu için biz oy kullanmak zorundayız. Hayırlı olsun." diye konuştu.