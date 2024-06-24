Trabzonspor, 2024-2025 transfer sezonunun başlaması ile birlikte Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor, yeni transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yaparak beş önemli oyuncuyla görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüp, kadrosunu güçlendirmek için bu isimleri hedefliyor.

Yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, 2024-2025 transfer sezonunun başlamasıyla birlikte ilk hamlelerini yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavili kulüp, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getirecek transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Hedefteki isimler

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre, serbest statüde bulunan Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile görüşmelere başlandı. Ayrıca, Standard De Liege’nin oyuncusu Denis Mihai Dragus ve Hull City’li Ozan Tufan için de transfer görüşmeleri sürdürülüyor. Bu isimlerin transferi, Trabzonspor'un yeni sezondaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Taraftarlar heyecanlı

Trabzonspor taraftarları, yeni sezon öncesi yapılan bu hamlelerden oldukça memnun. Özellikle Anthony Nwakaeme'nin dönüşü, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Nwakaeme, Trabzonspor'da geçirdiği dönem boyunca gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Kulübün hedefleri

Trabzonspor, bu transferlerle sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyor. Kulüp yönetimi, güçlü bir kadro kurarak hem ligde hem de Avrupa kupalarında iddialı bir konumda olmayı planlıyor.