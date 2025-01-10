Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’de bu hafta önemli bir mücadeleye çıkıyor. Ligde son dönemde yaşadığı kötü performansla dikkat çeken Karadeniz ekibi, Antalyaspor’u evinde ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Trabzonspor, son 5 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alarak, 14. sırada yer alıyor ve sadece 19 puanı var. Bu performans, bordo-mavili takımın ligin alt sıralarından kurtulmak için acilen puan toplaması gerektiğini gösteriyor.

Antalyaspor ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde 12. sırada bulunan Akdeniz ekibi, 21 puanla Trabzonspor’un sadece 2 puan önünde yer alıyor. Ancak, her iki takımın da puan kaybına tahammülü yok.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 12 Ocak 2025

12 Ocak 2025 Saat: 16:00

16:00 Yayın: beIN SPORTS 1

beIN SPORTS 1 Stadyum: Papara Park

Papara Park Hakem: Cihan Aydın