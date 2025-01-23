Trabzonspor, tecrübeli futbolcusu Edin Vişça ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na yaptığı açıklama ile resmileştirdi.

Yeni sözleşmeye göre, Vişça’nın kontratı uzatıldığı takdirde, 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında yıllık 1.5 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

"Burada kendimi evimde hissediyorum"

Sözleşme sonrası Trabzonspor'un internet sitesine açıklamalarda bulunan Edin Vişça, mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Öncelikle, Sayın Başkanım Ertuğrul Doğan’a ve Sayın Asbaşkanım Zeyyat Kafkas’a teşekkür ediyorum. Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Burada kendimi ve ailemi evimde hissediyorum. Trabzonspor’un bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

Vişça, Trabzonspor’un ruhunu yeni oyunculara anlatmanın ve onlara yardımcı olmanın en büyük sorumluluğu olacağını belirterek, "Hep birlikte güzel günler göreceğiz ve yeniden kupalar kaldıracağız. Bundan sonra herkes Trabzonlu Edin Vişça’yı izleyecek" dedi.

Tecrübeli futbolcudan saha içi ve dışı sorumluluk

Süper Lig’de 498. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor formasıyla sahada ve saha dışında daha fazla sorumluluk alacağını ifade etti. Takım arkadaşlarına ve genç oyunculara Trabzonspor’un değerlerini aktarmanın öncelikli görevlerinden biri olacağını belirtti.