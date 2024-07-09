Trabzonspor'un, Hoffenheim forması giyen Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği iddia edildi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekibin, Alman kulübüyle temasa geçtiği ve Szalai'nin transferi için fiyat sorduğu belirtiliyor.

Attila Szalai kimdir?

Attila Szalai, Haziran 2027'ye kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan eski Fenerbahçeli stoper. Hoffenheim, Szalai'yi Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro'ya transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 8 resmi maça çıkan Szalai, ayrıca EURO 2024'te de Macaristan Milli Takımı adına 2 maçta görev aldı.

Savunma hattına takviye

Trabzonspor'un savunma hattını güçlendirmek amacıyla harekete geçtiği ve Szalai için Hoffenheim ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin, Macar stoper için fiyat sorduğu ve transferin maliyetini değerlendirdiği belirtiliyor. Szalai'nin Trabzonspor'un savunma hattına önemli bir katkı yapması bekleniyor.

Trabzonspor, Szalai'nin transferiyle savunma hattını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavili ekip, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Szalai'nin transferi, Trabzonspor'un savunma hattında güven vermesi ve deneyimiyle takımına katkı sağlaması bekleniyor.