Trabzonspor, Muhammed Cham'ı kadrosuna kattıktan sonra gözlerini bir kez daha Paul Onuachu transferine çevirdi. Bordo-mavili ekibin, Nijeryalı golcünün transferini kısa süre içinde tamamlamayı planladığı öğrenildi. Onuachu, İngiliz ekibi Southampton tarafından gözden çıkarıldı ve Trabzonspor ile anlaşmaya vardığını kulübüne bildirdi.

Trabzonspor yönetiminin, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Onuachu için Southampton ile yeniden pazarlık masasına oturması bekleniyor. Transferin, Onuachu'nun bonservisiyle birlikte ya da satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Konferans Ligi'nin hakemi belli oldu

Öte yandan, Trabzonspor'un perşembe günü St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği açıklandı.