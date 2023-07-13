Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Futbol Akademisi, KKTC karması ve 32 Trabzonspor Futbol Okulu’nun katılımıyla düzenlenen yaz kampının ilk etabı kupa ve madalya töreniyle tamamlandı.

Kampın ilk etabına KKTC Karması, Trabzonspor Futbol Akademisi, Sultangazi, Gümüşhane, Gaziantep, Bursa, İzmir, Borçka, Samandıra, Görele, Ümraniye, Yakuplu, Düzce, Oltu, Kelkit, Sultanbeyli, Fatsa, Kıbrıs, Mersin, Çekmeköy ve Çavuşbaşı Futbol Okullarının Futbol Okulları’nın da yer aldığı yaz kampı, 281 oyuncu ve 41 antrenörün katılımıyla gerçekleştirildi. Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde düzenlenen törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, antrenörler ve sporcular katıldı.

"TRABZON ŞEHRİNİN DEĞİL, TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİSİNİZ”

Törende konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Değerli çocuklar, öncelikle iyi futbolcu olmak önemli ama spor yapmak ve sporun içerisinde olmak çok daha önemli. Sizler sadece Trabzon şehrinin değil, Türk futbolunun geleceğisiniz. Ama futboldan ve spordan daha önemli bir şey, çok iyi eğitim almanız ve en az bir yabancı dil bilmeniz. Bunlar yaşantınızda size çok yardımcı olacak unsurlar. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan aradı, yurt dışında olduğu için bu törene katılamadı. Şöyle bir cümle kullandı, size iletmemi istedi: ‘Trabzonspor Futbol Okulları, bundan sonraki senede bu formatı biraz daha geliştirerek Türk Cumhuriyetlerini de içine katacak geniş katılımlı bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek.’ Sizler bizim için çok değerlisiniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2'inci etaba katılacak takımlar: Trabzonspor Futbol Akademisi, Merter-Sultanbeyli, Bayrampaşa, Kahramanmaraş, Şişli, Eyüp Güzeltepe, Kurtköy, Körfez, Hopa, Mardin, Ataşehir, Sarıyer, Yalova ve Çerkezköy Futbol Okulları oldu.

Törenin sonunda organizasyona katkıda bulunanlara plaket ve şilt, sporculara ise madalya ve katılım belgesi verildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Törenden görüntüler

-Asbaşkan konuşma

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)