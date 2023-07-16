Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) - Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Slovenya ekibi NK Celje ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada Trabzonspor’un gollerini 25’inci dakikada Kerem Şen ve 51’inci dakikada Umut Bozok kaydetti. Slovenya temsilcisinin golleri ise 37’nci dakikada Bajde ve 64’üncü dakikada Zec’ten geldi.

Trabzonspor, 3 günlük iznin ardından 20 Temmuz Perşembe TSİ 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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