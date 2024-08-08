Temmuz ayında Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri genellikle değer kaybı yaşarken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, yüzde 1,4'lük artışla yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Diğer büyük kulüpler ise ayı kayıpla kapattı.

Temmuz ayı performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük spor kulübü arasında Trabzonspor, Temmuz ayında yatırımcısına kazandıran tek şirket oldu. Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Diğer yandan, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 10,5, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 21,8, Fenerbahçe Futbol AŞ ise yüzde 25,9 oranında değer kaybetti.

Yıl başından bu yana performans

Yıl başından bu yana spor şirketlerinin borsa performansına bakıldığında, Fenerbahçe yüzde 53,2 oranında değer kazanarak en fazla kazandıran kulüp oldu. Trabzonspor yüzde 38,5, Galatasaray yüzde 25,4 oranında yatırımcısına kazanç sağlarken, Beşiktaş yüzde 37,3 oranında kaybettirdi.

Etkileyen faktörler

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmaları, spor şirketlerinin hisse performansında önemli rol oynadı. Analistler, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte spor hisselerinde hareketlilik yaşandığını belirtti.

Halka açık dört spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, Temmuz ayını 13 milyar 867 milyon 98 bin lira piyasa değeriyle tamamlarken, Galatasaray 8 milyar 532 milyon lira, Beşiktaş 7 milyar 224 milyon lira, Trabzonspor ise 5 milyar 575 milyon lira piyasa değerine ulaştı.