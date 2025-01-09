Trabzonspor, Karşıyaka’nın altyapısından yetişen 2003 doğumlu sol bek Ferdi Burgaz için teklif yaptı. İzmir ekibi, oyuncusunu 500 bin dolar karşılığında satmayı planlıyor.

Karşıyaka'nın ekonomik zorlukları ve Ferdi Burgaz'ın durumu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 28 puanla 3. sırada yer alan Karşıyaka, ekonomik sebeplerden dolayı oyuncularına ödeme yapmada zorluk yaşıyor. Bu durum, kulübün kaynak oluşturma çabalarını arttırmış ve genç futbolcu Ferdi Burgaz'ı satma kararı almasına yol açmış durumda.

Trabzonspor'un teklifi ve fiyat konusunda görüşmeler

Trabzonspor, Ferdi Burgaz için ilk teklifini yaparken, Karşıyaka kulübü oyuncusunu 500 bin dolar üzerinden satışa sundu. İki kulüp arasında temaslar devam ederken, fiyat konusunda ortak bir noktada buluşulması bekleniyor.

Ferdi Burgaz'ın performansı

Geçen sezon Karşıyaka'nın sol bekinde genç yaşına rağmen 25 maçta forma giyen Ferdi Burgaz, 23 maçta 11'de başlayarak takımının değişilmez isimlerinden biri oldu. Bu sezon ise ilk yarıda 13 maçta görev alarak gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Karşıyaka'nın planları

Ferdi Burgaz’ı satması durumunda elde edilen gelir, Karşıyaka'nın sezonun kalan kısmında kullanılacak. Kulüp, bu transferi bir fırsat olarak değerlendiriyor.