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Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelin sahasında yapılacak karşılaşma TSİ 18.30'da başlayacak.

Trabzonspor, kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın Sırbistan'ın Birinci Lig takımlarından Zeleznicar Pancevo takımı ile karşılaşacak.

- İkinci ve son maç yarın

Nijeryalı oyuncu, şut çalışmasında ceza alanı içiresinde ikili mücadelede kendisini çalıştıran yardımcı antrenör Önder Karaveli ve kaleci Ahmet Yıldırım'ı çalımlarıyla geride bıraktı.

Bordo-mavili futbol cular, antrenmanda pas ve şut çalışması yaptı.

Draguş'un takımın kampına bugün katılacağı ve akşamki çalışmada yer alacağı öğrenildi.

Antrenmana izinli olan milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, sol diz iç yan bağında zorlanma olan Abdurrahman Bayram ile dünkü antrenmanda ayak bileğine darbe alan Cihan Çanak katılmadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında basına açık bir çalışma gerçekleştirdi.

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