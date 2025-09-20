Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, yaşadığı sol hamstring sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdiği A takım listesinden çıkarıldı. Nwakaeme, sözleşmeli futbolcu statüsüyle kulüpte yer almaya devam ediyor ancak transfer dönemine kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

Transfer dönemine kadar forma giyemeyecek

Nwakaeme, sakatlık tedavi süreci boyunca Trabzonspor’un A takımıyla resmi maçlarda forma giyemeyecek. Ancak oyuncunun sözleşmesi, transfer dönemine kadar askıya alınmış durumda. Eğer ara transfer döneminde Nwakaeme'nin sözleşmesi aktif hale getirilirse, oyuncu tekrar A takım kadrosuna dahil edilebilecek. Bunun için Trabzonspor’un, 14 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle, en az bir yabancı oyuncusuyla sözleşmesini sonlandırması veya kiralık göndermesi gerekecek.

Sol hamstring sakatlığının tedavi süreci devam eden Anthony Nwakaeme, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor, oyuncunun iyileşme sürecini yakından takip ediyor ve tedavi sürecinin ardından yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.