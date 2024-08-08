Türkiye'nin Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Trabzonspor, 3. ön eleme ilk maçında Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, evinde oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkarken, kritik mücadelede Draguş, Visca, Trezeguet ve Ozan Tufan gibi oyuncuların performansı merakla bekleniyor.

Maç ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı olan Trabzonspor - Rapid Wien maçı, bugün saat 20.00'da oynanacak. Trabzonspor, Rapid Wien karşısında sakat veya cezalı oyuncusu bulunmadan sahaya çıkacak. UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alacak.

Maç hangi kanalda?

Trabzonspor'un Papara Park'ta oynayacağı ilk maçı A Spor naklen ve şifresiz olarak ekranlara getirecek. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, bugüne kadar çıktığı 151 Avrupa maçında 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 193 gol atan Trabzonspor, kalesinde 205 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında ise 95 maça çıkan Trabzonspor, bu maçlarda 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 35 mağlubiyet yaşadı. İlk olarak 1982-83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen Trabzonspor, Rapid Wien karşısında da başarılı bir performans sergilemek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Trezeguet, Draguş.

Rapid Wien: Hedi, Oswald, Hofmann, Raux Yao, Auer, Grgic, Sangare, Burgstaller, Seidi, Jansson, Beljo.

Trabzonspor - Rapid Wien karşılaşmasında Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver orta hakem olarak görevlendirildi. Kristo Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sten Klaasen üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kevin Kaivoja görev alacak.