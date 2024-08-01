Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda Slovakya ekibi Ruzemberok karşısında deplasmanda 2-0 kazanarak avantajla bitirdiği maçın rövanşına bu akşam çıkacak. Paparak Park’ta oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Trabzonspor turu nasıl geçer?

Trabzonspor bu gece oynanacak maçta galibiyet ve beraberlik alması halinde adını üst tura yazdıracak. Trabzonspor’un 2 farklı mağlubiyeti halinde ise maç uzatmalara gidecek. Eğer Bordo mavililer, müsabakayı 3 veya daha farklı kaybederse UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmiş olacak.

Trabzonspor Avrupa Ligi’nden elenirse ne olur?

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli olmuştu. Bordo mavililer, Ruzemberok’a elenmesi halinde Konferans Ligi'nde Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'nde de 3. eleme turu maçları 8-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.