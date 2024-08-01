Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Ruzomberok'u konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavili ekip, rövanşta da 1-0 galip gelerek adını 3. tura yazdırdı.

Draguş'tan kritik gol

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 65. dakikada yeni transfer Draguş'tan geldi. Bu sonuçla toplamda 3-0'lık skora ulaşan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Rapid Wien - Wisla Krakow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maç için hazırlıklarını sürdürecek.

Bakanlar Maçı tribünden izledi

Trabzon'da çeşitli programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, karşılaşmayı tribünden izledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu da maçı izleyenler arasındaydı. Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirerek karşılaşmanın heyecanına ortak oldu.

Taraftarlar stadı doldurdu

Trabzonspor, geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynamıştı. Bu sezonun ilk maçında ise Papara Park Stadı'nın büyük bölümü doldu. Trabzonspor taraftarları, takımlarına büyük destek vererek galibiyette önemli bir rol oynadı.