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İdmanda pas ve gol organizasyonu çalışan bordo mavili futbol cular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım ve tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen katılmadı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında bugün çift antrenman yaptı.

SZEGED (AA) - Trabzonspor 'un sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp ı Macaristan 'ın Szeged kentinde devam ediyor.

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