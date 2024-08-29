Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi St. Gallen'i mağlup ederek gruplara kalmayı hedefliyor. Bu sezon yeni formatta lig usulü olarak düzenlenecek Konferans Ligi'ne katılma yolunda Trabzonspor için büyük bir fırsat olan bu karşılaşmada, Enis Destan, Orsic, Visca, Bardhi gibi oyuncuların performansı kritik önem taşıyor. Bordo-mavililer, hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de başarılı bir sezon geçirme hedefiyle sahaya çıkacak.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

İlk maçın golsüz berabere tamamlanmasının ardından Trabzonspor, Trabzon’da alacağı her türlü galibiyetle Konferans Ligi gruplarına katılma hakkını elde edecek. Maçın beraberlikle sonuçlanması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak ve eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Trabzonspor - St. Gallen Rövanş Maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor, 0-0’ın rövanşında İsviçre’nin St. Gallen takımını 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Papara Park’ta ağırlayacak. Mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele Letonya'lı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Muhtemel 11: Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Draguş.

Karşılaşmanın Hakemleri: Papara Park'ta oynanacak bu önemli maçta Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak. Dördüncü hakem ise Aleksandrs Golubevs olacak. VAR hakemliği görevini Kristaps Ratnieks, AVAR görevini ise Sergejs Vasjkovs üstlenecek.

Trabzonspor’un hedefi, bu zorlu mücadeleyi kazanarak adını Konferans Ligi gruplarına yazdırmak. Tüm gözler bu kritik maça çevrildi.