Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, takımın genel fiziksel seviyesinin gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında iyi maç çıkartıp sonuç almak istediklerini vurgulayan Bjelica, "Tabii ki kolay bir maç olmayacak. Son şampiyona karşı, büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Biz de neler yapabileceğimizin, kendi gücümüz farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir maç çıkartıp iyi bir sonuç alabilmeyi umuyoruz. Avrupa'da 4, ligde 1 maç oynadığını, belki form anlamında biraz daha şanslı olduğunu görebiliriz ama biz de oraya gittiğimizde neler yapabileceğimizin farkında olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Galatasaray maçında forvet hattında kimi oynatacağına yönelik soru üzerine Bjelica, kimin oynayacağı bilgisini paylaşmayı istemediğini belirtti.

Hırvat teknik adam, 6-7 haftalık çalışma süreci geçirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışma sürecini de gayet iyi geçirdiğimizi ifade edebilirim. Belki de oyuncuların genel olarak çok fazla alışkın olmadığı yoğun dönemden geçtik, çok sıkı çalıştık. Oyunculardan aldığımız geri dönüşlerden ve içinde bulunduğumuz seviyeden gayet mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Bu aslında bir süreç, daha iyiye gidecek ve gün gün daha iyi olacak. Bunları yaparken maç kazabilmek önemliydi. İlk maçı içeride oynamamız dolayısıyla kazanabilmek, içeride bu mutluluğu yaşayabilmek bizim için çok önemliydi. Şu an gayet iyi seviyedeyiz ve bunun daha üzerine koyarak gideceğiz."

"En az 4, en fazla 5 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz"

Transfer sezonun kapanmasına kadar çalışmalarının süreceğinin altını çizen Bjelica, "Şu an için en az 4, en fazla 5 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Stoper pozisyonunda 1 oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Santrfor pozisyonunda ve kanat oyuncusunu aramıza katmayı düşünüyoruz. Orta sahada da 6-8 oynayabilecek 1 ya da 2 oyuncuyu düşünüyoruz." diye konuştu.

Bjelica, takıma geldiği ilk andan itibaren genç oyuncularla çalışabileceğini, onlarla iyi iletişim kurabileceğini gösterdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz ilk dakikalardan itibaren onlara şans verebilmeye, onlarla hep beraber olabilmeye çalıştık. Şu an U19 takımdan 5 oyuncu sürekli bizimle. Onların arasında da tabii ki çok yetenekli, büyük oyuncular olabilecek, büyük potansiyeli olan oyuncular mevcut. Genç oyunculardan bahsettiğimiz bu süreçte aslında bu bir zaman işi. Bir anda, bir günde bu olabilecek bir şey değil. Süreçte daha iyiye giderek büyük oyuncular olabilecekler. Ben de bunu göstermeye çalışıyorum. Bahsettiğim U19'daki oyuncular bütün idmanlarda bizimle birlikteler ve kendilerini daha iyiye götürmeye çalışıyorlar. Genç oyuncu olarak baktığımızda bunlar arasında Abdulkadir Ömür, Eren Elmalı'yı da sayabiliriz. Dolayısıyla bu oyuncuları da genç oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Yine bu takımın, kulübün politikaları gereği hem yetiştirip hem de mücadele edebilmek, en tepe olma yarışını sürdürebilmek mücadelesi her zaman var."

Oyuncu yetiştirebilmeye çalıştıklarını dile getiren Bjelica, "Bizde takımın yıldızı takımız olacak. Diğer İstanbul takımları gibi maddi anlamda onlarla bu yarışı sürdüremeyiz. Bizim onlarla yarışı sürdürebileceğimiz imkan saha. Çünkü neler yapabileceğimizi biliyoruz. Taraftarımızın bize nasıl destek verdiğini, hep yanımızda olduğunu biliyoruz. Kendimizin farkında olarak, neler yapacağımızı bilerek, yapabileceklerimizin farkında olarak bu yarışı sürdürebilmek istiyoruz. Bu bahsettiğim yarış diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi maddi, ekonomik anlamda bir yarış değil, saha içerisinde o varlığı sürdürebilmek. Tabii ki kolay olmayacaktır ama bunu yapacak gücümüz de var." değerlendirmesinde bulundu.

Siopis'in takımdan ayrılması

Bjelica, orta saha oyuncusu Manolis Siopis'in takımdan ayrılığına ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle Siopis'e teşekkür ederek başlamalıyım. Özellikle şampiyonluk sezonunda takım için çok önemli bir oyuncu oldu. Geçen sezon özelinde değerlendirecek olursak 8 maçlık o periyotta yine bizim için çok önemli, çok değerli bir oyuncu oldu. Kendisi ailesel sebepler dolayısıyla ayrılık talebini iletmişti. Daha sonra yaptığımız konuşmalarda kendisine kulüpten 3 yıllık önemli bir teklif de yaptık aslında. Aynı fikrini devam ettirdi ve son günlerde kulüple yaptığı görüşmeler sonrasında ayrılık gerçekleşti. Siopis nereye giderse gitsin, ona dünyanın en çok şansını diliyoruz. Yaptıkları için de teşekkür ediyoruz."

Bjelica, takımdaki sakat oyuncuların son durumlarıyla ilgili olarak ise "Fernandes 3 ay sonra geri dönebiliyor. Fernandes'ten beklentimiz ekim ayının başında bizimle olması. Mislav Orsic 6 ay bizimle olamayacak, ocak ayında bize katılmasını bekliyoruz. Hüseyin'in Kasımpaşa maçıyla birlikte bizimle olabileceğini tahmin ediyoruz. Edin Visca, cumartesi günü bizimle olamayacak ama Rizespor maçında bizimle olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ancak taraftarınızın gücüyle bir şeyler başarabilirsiniz"

Bjelica, taraftarlardan çok mutlu olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:

"En sabırsız oldukları anda dahi onların gösterdiği sevgiden, o destekten dolayı çok mutluyum. Profesyonel insanlarız, dolayısıyla eleştiriye açık olmalıyız. Taraftarların sabırsız olması normalde beklenen bir durum. Biz de taraftarlarımızı mutlu edebilmek için, en iyi şekilde yapabilmek için eleştirilere açık olarak en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz. Onların desteği bizim için sırtımızdaki itici güç. O sevgi, o destek bizi ileriye götüren çok iyi bir güç. Ancak taraftarınızın gücüyle bir şeyler başarabilirsiniz."