Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig’in 2’nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Takımdaki gelişmeler, transfer çalışmaları ve sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Bjelica, hafta sonu oynanacak Galatasaray müsabakası hakkında değerlendirme yaptı.



Yeni sezon hazırlıkları ve kamp döneminde sıkı çalıştıklarını anlatan Nenad Bjelica, “Takımın genel ve fiziksel durumu çok iyi seviyede. 6-7 haftalık çalışma sürecini iyi ve yoğun geçirdik. Belki de oyuncular genel olarak alışık olmadığı yoğun bir dönem geçirdi. Oyunculara iyi temel yaptık. Şu anki seviyemizden, çalışmalardan ve aldığımız geri dönüşlerden mutluyum. Bu bir süreç ve gün gün daha iyi olacak. Bunları yaparken bir yandan maç kazanabilmek de tabi ki önemliydi. Antalyaspor’a karşı oynadığımız içerdeki ilk maçımızı kazanmak bizim için çok önemliydi. Şu an gayet iyi seviyedeyiz ve üzerine koyarak daha iyi seviyede devam edeceğiz” dedi.



‘STOPER, KANAT, SANTRAFOR VE ORTA SAHA TRANSFERİ’



Transfer edilecek oyuncuların sayı ve mevkileri hakkında bilgi veren Bjelica, “Transfer sezonu bitene kadar çalışmalarımız sürecek. Şu an kafamızdaki plan 4 veya 5 oyuncuyu aramıza katmak. Mevkii olarak, Fernandez ve Hüseyin bilindiği gibi sakat. O mevkiyi stoper transferiyle güçlendirmek istiyoruz. Santrafor mevkiine oyuncu istiyoruz. Yine kanat oyuncusu ile orta saha bölgesine 6 ve 8 oynayabilecek veya bunları birlikte oynayabilecek bir ya da iki oyuncuyla mevkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” sözleriyle açıkladı.



‘ABDÜLKADİR VE EREN DE GENÇ OYUNCU’



Genç oyunculara yönelik planları sorulan Hırvat teknik adam, “İlk geldiğim günden beri genç oyuncularla çalışıp iyi iletişim kurabileceğimi gösterdim. İlk günden beri onlara şans vermeye çalıştım. U-19’dan 5 oyuncumuz idmanda sürekli bizimle beraberler. Aralarında büyük potansiyeli olan oyuncular mevcut. Bu bir zaman işi, bir günde olacak bir şey değil. Süreç içinde daha büyük oyuncu olabilecekler. Onlara bunu göstermeye çalışıyorum. Genç oyuncu olarak Abdülkadir ve Eren’i de sayabiliriz. Bu oyuncuları da genç oyuncu olarak değerlendirebilir. Kulüp politikası gereği bir yandan oyuncuları geliştirip bir yandan daha iyi yerlerde olabilmeye çalışıyoruz” şeklinde yanıtladı.



‘YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ’



Rakip takımların yüksek maliyetli transferlerine karşılık, bordo mavili takıma yıldız olarak tabir edilen oyuncuların transfer olup olmayacağı sorulan Bjelica şöyle konuştu:

“Bizim takımımızın yıldızı takımımız olacak. İstanbul takımlarının yaptığı transferlerle maddi anlamda bu savaşın içerisine girmeden, neler yapabileceğimizi bilerek bu yarışın içerisinde olacak ve sahada mücadele edeceğiz. Bizim onlarla yarışı sürdürebilecek olduğumuz yer saha. Taraftarımızın bize nasıl destek verdiğini biliyor ve onlardan güç alıyoruz. Maddi anlamda diğer takımlarla bu savaşın içine girmeden kendimizin farkında olarak bu yarışı sürdürebilmek istiyoruz. Bu konu hakkında olumlu düşünüyor ve pozitif bakıyorum. Diğer İstanbul takımlarının yaptığı gibi ekonomik yarış şeklide olmayacak”



‘SIOPIS AİLEVİ SEBEPLERLE AYRILDI’



Manolis Siopis ayrılığının perde arkası sorulan Bjelica şöyle yanıtladı:

“Siopis’e teşekkür ederek söze başlamalıyım. Geçen sezon özelinde benim bulunduğum 8 maçlık periyotta önemli bir oyuncuydu. Ailevi sebepler gerekçesiyle takımdan ayrılma düşüncesini iletmişti ancak daha sonra yaptığımız konuşmalarda kendisine 3 yıllık önemli bir teklif yaptık. Fakat alevi sebepleri gösterip ayrılma talebini yine iletti. Sonrasında da ayrıldı. Siopis nereye giderse gitsin ona şans diliyor ve yaptıkları için teşekkür ediyoruz.”



‘FERNANDEZ EKİM, ORSIC OCAK AYI DÖNECEK’



Sakatlıklardaki güncel durumu açıklayan Bjelica, “Fernandez’i yaşadığı arka çapraz bağ sakatlığı var. Bu sakatlıklarda geri dönüş süreci 3 ayı bulabiliyor. Orsic’in sakatlığı daha farklıydı. Fernandez’den beklentimiz Ekim ayı başlarında bizimle olması. O civardaki bir süreçte bizim olacağını tahmin ediyoruz. Orsic’in sakatlığını biliyorsunuz 6 ay kadar bizimle olmayacak. Ocak ayı ortalarına doğru takımda olmasını bekliyoruz. Hüseyin geçen sezona yaşadığı benzer bir sakatlık yaşadı ancak geçen seneki sakatlık gibi ağır değil. Doğru zamanlarda onu idmandan aldık. Sakatlığı ilerlemesin diye çalışma süresini takip ediyoruz. Kasımpaşa maçıyla bizimle olmasını bekliyoruz. Yine Visca’nın tedavisi sürüyor, Rizespor maçında bizimle olmasını bekliyoruz” dedi.



‘KOLAY MAÇ OLMAYACAK’



Galatasaray maçının önemini ve müsabakayı değerlendiren Hırvat hoca, “Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir takıma ve son şampiyona karşı oynuyorsunuz. Kadrolarına kalite olarak önemli oyuncuları kattılar. Zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Oraya gidip sahaya çıkınca elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Form olarak bizden daha fazla maç oynadılar, 4 Avrupa ve 1 Lig maçı. Bu açıdan bizden biraz daha şanslılar ama biz de oraya gittiğimizde kendi gücümüzün farkında olarak, elimizden gelen en iyi sonucu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



‘GOMEZ VE UMUT ARASINDA SIKI YARIŞ VAR’



Antalyaspor maçında Gomez yerine Umut’u ilk 11’de tercih etmesi sorulan Bjelica, “Son antrenmanlarda Umut’u daha iyi gördüğümüz, yapacağımız baskıya daha iyi cevap verebileceğini gördüğümüz için Umut’a şans verdik. İkisi de çok değerli oyuncular. Gomez ve Umut hazırlık maçlarında birbirine yakın seviyede oyuna ulaştılar. Gomez’in hiçbir sıkıntısı yok, Galatasaray maçında ilk 11’de olmayacağı anlamına gelmiyor. Umut ve Gomez arasında sıkı yarış var. Maxi’nin benim bildiğim kadarıyla sıkıntısı yok. Bu iki oyuncu dışında elimizde Enis var, büyük yeteneği olan bir oyuncu. Onu da doğru zamanda doğru anda takımımıza katıp ona süre vermeyi istiyoruz” şeklinde yanıtladı.



‘OYUNCULARIN KATILMASIYLA BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIZ’



Transfer çalışmalarının bitirilememesi ve oyuncuların gecikmesi sorulan Bjelica şunları söyledi:

Transferler çok kolay yaşanan durumlar değil. Bazı transferler uzayıp beklenmeyen durumlar oluşabiliyor. Bu ayın sonları ya da Eylül ayı başlarında çok daha iyi bir takımımız olacak. Bahsettiğimiz 4-5 oyuncunun aramıza katılmasıyla çok daha büyük adımlar atacağız. Transfer sezonunun ilk günlerinde oyuncuların maddi beklentisi yüksek oluyor. Son günlere yaklaşınca aynı oyuncuların beklentisi düşebiliyor ve daha imkansız transfer imkanlı hale gelebiliyor. Bu konuda yönetimimizle çok iyi iletişim halindeyiz”



‘TÜRK OYUNCULAR DEĞERSİZLEŞTİRİLMEMELİ’



Kamuoyu ve sosyal medyada Türk oyuncuların değersizleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı belirten Hırvat hoca, “Türk oyuncular için yapılan bazı yorumlarda değersizleştirildiklerini görüyorum ve bunu doğru bulmuyorum. Türk oyuncuların da yabancı oyuncular gibi çok değerli olduklarını düşünüyorum, çok değerli insanlar. Özellikle Trabzonlu ve Türk oyuncuların değersizleştirilmemesi ve çok büyük futbolcular olduğunu ifade ederim. Onlar da diğer oyuncular gibi kötü gün ve anlar yaşayabilirler. Önemli olan onlara destek çıkabilmek. Türk oyuncuların değersizleştirilmemesi, aksine çok değerli olduklarımı ifade etmek istiyorum” dedi.



'TARAFTARIN DESTEĞİ İTİCİ GÜÇ'



Taraftarın desteğinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bjelica, “Taraftarlarımızdan çok mutluyuz. En sabırsız oldukları anda dahi onlardan aldığımız destekten dolayı mutluyuz. Taraftarın sabırsız olması normal ve beklenen bir durum. Bunu bilerek en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Onların desteği bizim için itici güç. Ancak taraftarın gücüyle büyük şeyler başarabilirsiniz. Bu takımın 1 yıl önce şampiyonlukta takımın kendisinin yıldız olduğu bir süreçten geçti Trabzonspor” sözleriyle tamamladı.