Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk oldu ve zorlu mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyet, bordo-mavililere rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj sundu.

Maçın öne çıkanları

Trabzonspor'un galibiyeti 39. dakikada Trezeguet'nin attığı golle başladı. Trezeguet, takımının ilk golünü kaydederek önemli bir başlangıca imza attı. Maçın son dakikalarında, 90+1. dakikada Cihan Çanak'ın attığı gol, bordo-mavililerin galibiyetini perçinledi ve Rövanş için büyük avantaj sağladı.

Uğurcan Çakır'ın parlak performansı

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, maçta yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli bir rol oynadı. Çakır'ın başarılı performansı, takımının kalesini gole kapalı tutmasını sağladı.

Trabzonspor, 1 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçında Trabzon'da Ruzomberok'u ağırlayacak. İlk maçtaki avantajını koruyarak bir üst tura yükselmek isteyen bordo-mavililer, evindeki bu önemli maça büyük bir motivasyonla çıkacak.