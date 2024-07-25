Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcilerimizden Trabzonspor ve Başakşehir, bu akşam oynayacakları maçlarla Avrupa serüvenlerine başlıyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda saat 19.30’da Ruzomberok ile deplasmanda karşılaşırken, Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda saat 20.45’te La Fiorita'yı İstanbul'da ağırlayacak.

Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu başlıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer, transfer döneminde kadrosuna kattığı Denis Drăguș, Ozan Tufan, John Lundstram, Pedro Malheiro, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme gibi isimlerle sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ancak, Hırvat sol bek Barisic'in antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarılması, takımın moralini etkiledi.

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eğer elenirse, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda HNK Hajduk Split - HB Tórshavn eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Başakşehir evinde galibiyet peşinde

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda San Marino ekibi La Fiorita'yı konuk ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Turuncu-Lacivertliler, transfer döneminde Ousseynou Ba, Matchoi Djalo ve Jerome Opoku'yu kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi. Başakşehir, ilk resmi maçında seyircisi önünde La Fiorita karşısında rahat bir galibiyet alarak tur biletini cebine koymayı hedefliyor.

Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Iberia Tiflis - Partizani eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcilerimizin Avrupa karnesi

Trabzonspor, Avrupa'daki 150. maçına çıkarken, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi aldı. Başakşehir ise bugüne kadar oynadığı 50 Avrupa maçının 17'sini kazanırken, 12 kez berabere kaldı ve 21 maçta mağlup oldu.