Trabzonspor, başkan Ertuğrul Doğan liderliğinde, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-Mavili ekip, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Ndidi'ye yüksek maaş ve imza ücreti

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Wilfred Ndidi için önemli bir hamle yapıldı. Başkan Ertuğrul Doğan, 17 milyon euro bütçe ayırarak orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti. Gelen bilgilere göre, Trabzonspor yönetimi, Ndidi'ye yıllık 2.5 milyon euro net maaş ve 3.5 milyon euro imza ücreti teklif etti. Nijeryalı oyuncunun transferi için yoğun mesai harcanıyor.

İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'dan talipler var

Ndidi'nin transferinde Trabzonspor'un ciddi rakipleri bulunuyor. İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan yıldız oyuncunun ismi, Süper Lig'den Galatasaray ile de anılıyor. Bu sezon Premier Lig'e geri dönen Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ndidi, serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.

Geçen sezonun performansı

27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Leicester City formasıyla 32 lig maçına çıktı ve 4 gol ile 5 asistlik performans sergiledi. Ndidi, 6 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilmesinin yanı sıra, ihtiyaç halinde stoper olarak da görev yapabiliyor. Bu çok yönlü yapısı, Trabzonspor'un onu kadrosuna katma isteğini artırıyor.

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapılan transfer çalışmalarında, orta saha mevkiisi öncelikli olarak ele alındı. Avcı, Ndidi'nin takımın dinamiklerini güçlendireceğine inanıyor ve yönetimle birlikte bu transferin gerçekleşmesi için çaba sarf ediyor.