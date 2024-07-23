İmza töreni, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan Karahasan, Pedro Malheiro'nun takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Pedro Malheiro'nun beklentilerimizi karşılayacağına ve uzun yıllar kulübümüzün başarısına katkıda bulunacağına inanıyorum. Kendisine hayırlı olsun ve başarılar diliyoruz," dedi.

"Benim için büyük bir onur"

Pedro Malheiro, imza töreninde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Bu fırsatı bana veren ve transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her zaman sahada yüzde yüzümü vereceğim ve kulübün hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Trabzonspor'da olmak benim için büyük bir onur," diye konuştu.

Pedro Malheiro, Trabzonspor'un bu sezonki hedeflerine ulaşmada önemli bir oyuncu olacağına ve 79 numaralı formayı gururla taşıyacağına dikkat çekti.