Bordo mavililer, 23 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Vodafone Park'ta Beşiktaş ile kupada zafere ulaşmak için mücadele edecek.

Hedef: 10. Kupa ve Avrupa Ligi'nde Avantajlı Başlangıç

Trabzonspor, bu maçla hem tarihindeki 10. Türkiye Kupası zaferine ulaşmayı hem de sancılı başlayan sezonu kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Kupa, aynı zamanda gelecek sezon planları ve yeni sezon hazırlıklarına başlama tarihi açısından da büyük önem taşıyor.

Lig üçüncülüğüyle Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantileyen Trabzonspor, kupayı kazandığı takdirde organizasyona play off turundan başlayacak. Diğer senaryoda ise Karadeniz ekibi, Avrupa ligine ikinci ön eleme turundan dahil olup gruplara kalabilmek için 3 tur geçmesi gerekecek.

Trezeguet ve Pepe Geri Dönüyor, Enis Destan Cezalı

Bordo mavililerde Beşiktaş maçı öncesi iki sevindirici haber geldi. Sakatlığı nedeniyle son iki maçı kaçıran Trezeguet ile ağrıları nedeniyle Başakşehir karşısında kafileye alınmayan Pepe, antrenmanlara başladı. İki yıldız ismin Beşiktaş maçı kadrosunda olması bekleniyor.

Hafif bir sakatlık problemi yaşayan Joaquin Fernandez'in durumuna da son kontrollerin ardından karar verilecek. Kırmızı kart cezalısı Enis Destan ise finalde görev yapamayacak.