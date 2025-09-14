Antalya’da restoran işleten Haluk Altın (45), gece saatlerinde çıkan tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Altın’ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın’ın oğlu olduğu öğrenildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki restoranda saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda, Ceyhun B. (38) kız arkadaşıyla birlikte Haluk Altın’a ait işletmeye geldi. Altın, saatin geç olduğunu belirterek müşteri kabul edemeyeceğini söyledi.

Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Ceyhun B. ve kız arkadaşı mekândan ayrıldı ancak bir süre sonra geri dönerek tabancayla Haluk Altın’a ateş etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Karın bölgesine üç kurşun isabet eden Altın, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Altın yaşamını yitirdi.

Zanlı kısa sürede yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Ceyhun B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadesinde zanlının, “Restorana alınmadığımız için sinirlendim” dediği öğrenildi.