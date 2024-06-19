UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu için kura çekimi tamamlandı. Trabzonspor, bu turdan itibaren turnuvaya dahil olacak ve rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti.

Bordo-mavililer, Ruzemberok - Tobol maçının galibiyle eşleşti

Trabzonspor, UEFA'nın Nyon merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde yer aldı.

Rakip, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının kazananı olacak.

İlk maç 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.