Altınordu'da büyük değişim devam ediyor Altınordu'da büyük değişim devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu için kura çekimi tamamlandı. Trabzonspor, bu turdan itibaren turnuvaya dahil olacak ve rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti.

Bordo-mavililer, Ruzemberok - Tobol maçının galibiyle eşleşti

Trabzonspor, UEFA'nın Nyon merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde yer aldı.
Rakip, Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının kazananı olacak.
İlk maç 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi